舊金山周五起對某些室內場所放寬口罩令

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舊金山（三藩市）由周五開始，對某些室內場所放寬口罩令，Marin縣周六都會照做。

舊金山的辦公室、健身室、宗教聚會、大學演講課堂等，一些人數少於100人的聚會，只要證明所有員工和入場人士已接種完整疫苗，就可以放寬口罩令。

有居民表示，暫時會繼續戴口罩，擔心放寬得有點早，有醫生表示，今次對比6月中經濟重開時放寬得比較謹慎，不過呼籲長者如未打加強針，最好繼續戴口罩。

超市、酒吧、餐廳，以及州府和聯邦政府管轄範圍，例如醫院和公共交通工具等，仍要繼續戴口罩令。

Contra Costa縣就宣佈，由11月1日起跟隨放寬口罩令。

Santa Clara、Alameda、San Mateo、Sonoma就說，暫時未有打算放寬口罩令。

Santa Clara縣府聲稱，因為該縣未有似舊金山要求進出室內場所必須出示針卡的規定，Sonoma縣府就解釋，他們縣內疫苗接種率仍很低。

灣區多個縣早前提出，達到三個指標的縣，可以決定解除口罩令，首先該縣必須進入CDC制定的黃色中等疫情級別，為時三個星期；第二個條件是染疫住院人數低；第三個條件是至少八成人口接種完整疫苗。

報導指目前只有Marin縣最接近符合資格，疫情級別達標、住院率低，有77.4%人口打齊針。

另外，捷運當局（BART）宣佈，所有員工和外判工人在12月中之前，必須打齊針。

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