舊金山周五起對某些室內場所放寬口罩令

舊金山(三藩市)由周五開始,對某些室內場所放寬口罩令,Marin縣周六都會照做。

舊金山的辦公室、健身室、宗教聚會、大學演講課堂等,一些人數少於100人的聚會,只要證明所有員工和入場人士已接種完整疫苗,就可以放寬口罩令。

有居民表示,暫時會繼續戴口罩,擔心放寬得有點早,有醫生表示,今次對比6月中經濟重開時放寬得比較謹慎,不過呼籲長者如未打加強針,最好繼續戴口罩。

超市、酒吧、餐廳,以及州府和聯邦政府管轄範圍,例如醫院和公共交通工具等,仍要繼續戴口罩令。

Contra Costa縣就宣佈,由11月1日起跟隨放寬口罩令。

Santa Clara、Alameda、San Mateo、Sonoma就說,暫時未有打算放寬口罩令。

Santa Clara縣府聲稱,因為該縣未有似舊金山要求進出室內場所必須出示針卡的規定,Sonoma縣府就解釋,他們縣內疫苗接種率仍很低。

灣區多個縣早前提出,達到三個指標的縣,可以決定解除口罩令,首先該縣必須進入CDC制定的黃色中等疫情級別,為時三個星期;第二個條件是染疫住院人數低;第三個條件是至少八成人口接種完整疫苗。

報導指目前只有Marin縣最接近符合資格,疫情級別達標、住院率低,有77.4%人口打齊針。

另外,捷運當局(BART)宣佈,所有員工和外判工人在12月中之前,必須打齊針。

