【KTSF】

大型連鎖藥房Walgreens周二宣布,因為舊金山(三藩市)市內店舖盜竊行為嚴重,下月起要關閉5間位於舊金山的Walgreens。

要關閉的包括位於2550號Ocean Ave、4645 Mission Street、745 Clement Street、300 Gough Street和

3400 Cesarchavez Street的Walgreens。

一向在以上5間Walgreens拿處方藥物的民眾,Walgreens會自動把你們的處方轉至附近的另一間Walgreens,而Walgreens亦會另外發信,通知大家處方藥物會轉到哪一間分店。

