全美疫情露曙光 Moderna申請為成人接種加強劑（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全國疫情出現曙光,最新報告指,新型肺炎的平均每日病例、住院和死亡人數正在下降,另一方面,Moderna正在申請FDA授權為成人接種半劑量加強劑,而聯邦食品及藥物管理局(FDA)科學家周二透露,Moderna提供的加強劑抗體水平數據未符合FDA的條件,因為頭兩劑的Moderna,疫苗的效力保持強勁。

Moderna疫苗這週會向FDA申請授權使用半劑量,即50微克加強劑,但路透社消息指,FDA的科學家周二透露,Moderna提交的加強劑數據,未能滿足FDA的條件。

Moderna的數據指,Moderna疫苗加強劑有增加抗體,但接種前與接種後的抗體水平差別不夠大,因為接種兩劑的效力保持強勁,尤其是在那些保持高水平抗體的人身上。

Moderna與J&J的加強劑數據,並不是好像Pfizer疫苗來自現實生活的應用,Pfizer的加強劑數據主要由以色列在現實生活中的應用而取得,所以獲得FDA批准使用。

FDA 在本週稍後召開外部專家顧問會議,討論Moderna加強劑問題,FDA一向都依循專家的意見,但這個並不是必然。

FDA一旦批准使用,下週聯邦疾控中心(CDC)的顧問團將開會討論誰人可以打加強劑,現時疫情出現曙光,少不了疫苗的功勞。

FDA前委員Scott Gottlieb說:「我們能夠度過這個難關,並加速病毒的流行階段,是因為疫苗。」

Johns Hopkins大學數據指,美國正處於一個多月以來平均每日死亡率最低。

Baylor醫學院醫學主任Richina Bicette說:「對,強制令有效,疫苗確能幫我們擺脫這場流行病,但我不能說就此足夠。」

雖然醫學界支持強制接種疫苗,但在德州,共和黨籍的州長Greg Abbott周一就下令,禁止任何實體,包括私人機構,強制要求員工或顧客接種疫苗,他說新型肺炎疫苗安全有效,是對病毒最好的防禦,但應該保持自願接種,而不能強迫人打針。

Abbott這項行政命令,等如同拜登總統唱反調。

拜登總統在上月敦促所有僱用超過100名員工的行業實施疫苗強制令,或每星期做病毒檢驗,對此白宮回應說。

白宮新聞秘書Jen Psaki說:「州長Greg Abbott的行政命令禁止強制接種,符合我們慣見的模式,就是將政治置於公共衛生之前。」

以德州為基地的企業,比如西南航空﹑AA美國航空,以及AT&T,現時都強制員工接種疫苗,而州長的禁令,對這些企業又意味著什麼,令人關注。

