全美疫情露曙光 Moderna申請為成人接種加強劑（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全國疫情出現曙光，最新報告指，新型肺炎的平均每日病例、住院和死亡人數正在下降，另一方面，Moderna正在申請FDA授權為成人接種半劑量加強劑，而聯邦食品及藥物管理局（FDA）科學家周二透露，Moderna提供的加強劑抗體水平數據未符合FDA的條件，因為頭兩劑的Moderna，疫苗的效力保持強勁。

Moderna疫苗這週會向FDA申請授權使用半劑量，即50微克加強劑，但路透社消息指，FDA的科學家周二透露，Moderna提交的加強劑數據，未能滿足FDA的條件。

Moderna的數據指，Moderna疫苗加強劑有增加抗體，但接種前與接種後的抗體水平差別不夠大，因為接種兩劑的效力保持強勁，尤其是在那些保持高水平抗體的人身上。

Moderna與J&J的加強劑數據，並不是好像Pfizer疫苗來自現實生活的應用，Pfizer的加強劑數據主要由以色列在現實生活中的應用而取得，所以獲得FDA批准使用。

FDA 在本週稍後召開外部專家顧問會議，討論Moderna加強劑問題，FDA一向都依循專家的意見，但這個並不是必然。

FDA一旦批准使用，下週聯邦疾控中心（CDC）的顧問團將開會討論誰人可以打加強劑，現時疫情出現曙光，少不了疫苗的功勞。

FDA前委員Scott Gottlieb說：「我們能夠度過這個難關，並加速病毒的流行階段，是因為疫苗。」

Johns Hopkins大學數據指，美國正處於一個多月以來平均每日死亡率最低。

Baylor醫學院醫學主任Richina Bicette說：「對，強制令有效，疫苗確能幫我們擺脫這場流行病，但我不能說就此足夠。」

雖然醫學界支持強制接種疫苗，但在德州，共和黨籍的州長Greg Abbott周一就下令，禁止任何實體，包括私人機構，強制要求員工或顧客接種疫苗，他說新型肺炎疫苗安全有效，是對病毒最好的防禦，但應該保持自願接種，而不能強迫人打針。

Abbott這項行政命令，等如同拜登總統唱反調。

拜登總統在上月敦促所有僱用超過100名員工的行業實施疫苗強制令，或每星期做病毒檢驗，對此白宮回應說。

白宮新聞秘書Jen Psaki說：「州長Greg Abbott的行政命令禁止強制接種，符合我們慣見的模式，就是將政治置於公共衛生之前。」

以德州為基地的企業，比如西南航空﹑AA美國航空，以及AT&T，現時都強制員工接種疫苗，而州長的禁令，對這些企業又意味著什麼，令人關注。

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