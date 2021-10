【KTSF】

慈濟基金會北加州分會定點義診所去年2月因為疫情而關閉,在關閉近20個月之後,將在11月4日開始恢復服務。

除了原先的牙科及中醫,還增加了脊椎科的服務,義診所的服務完全免費,服務對象是低收入而且沒有保險的民眾,所以來看病的民眾,必須提供有照片的身份證明及低收入證明文件。

為保護醫護人員及志工的安全,疫情期間必須出示施打疫苗證明。

為了避免讓民眾花時間等候,義診所只接受電話掛號,要事先打電話預約408-964-4560,診所電話預約辦公時間是星期一到星期四上午10時到下午4時。

