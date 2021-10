聖荷西男子妻女面前遭槍殺 警發照緝疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西6月4日發生一宗槍擊命案,死者有四個孩子,兇徒在死者的妻子和女兒面前槍殺死者,警方周二呼籲公眾提供有關兇徒所在的資料,協助警方早日破案,還死者家人一個公道。

聖荷西警方周二召開記者會,助理警察局長表示,今年6月4日傍晚,27歲疑犯Uatesoni Joseph

Paasi涉嫌在南聖荷西The Woods Drive 4100號地段一棟公寓住宅裡面,向33歲Marco Antonio Santos開槍。

聖荷西助理警察局長Paul Joseph說:「這是一宗失卻理性的兇殺案,在受害人的妻子和女兒面前殺死受害人,(死者的家人)震驚、擔憂和傷心,我們需要還死者的家人和社區一個公道。」

警方指出,疑犯是危險人物,身上可能有武器,疑犯是太平洋東加裔,是聖荷西居民,但與南加州聖地牙哥和夏威夷也有聯繫,警方呼籲公眾無論在灣區或其它地區見過他,或有疑犯的下落,應打911報警。

警方表示懸紅緝拿疑犯歸案,周二死者的妻子、母親和兄弟都有出席記者會,死者的家人透過警方西班牙語翻譯協助下,呼籲大家提供線索。

死者的妻子表示,她的丈夫工作勤奮,是個好丈夫、好父親和好朋友,他們夫婦共有四個6歲到15歲的子女,死者的母親從墨西哥趕到灣區,她表示兒子是個顧家的好男人,她希望警方盡快捉到疑犯,不讓其他人受害。

聖荷西警方匿名報案熱線是(408) 947 STOP,或(408) 947 7867。

