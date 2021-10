舊金山放寬規劃條款 讓油站等空地更快改作住屋用途（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山市長布里德宣布,將動議將市內一些原本提供開車人士服務的地方,更加容易地規劃為住屋用途。

舊金山日落區Noriega 街和44 Avenue這個交界處,這裡12個單位的公寓,地面層還有一個超市,該地點之前是一個油站。

但是要把這類物業改為住屋用途,必須經過一個10到18個月冗長的規劃過程。

市長布里德表示,將會在下個星期在市議會提案,這類原本是油站、洗車店、修車廠或停車場的空地,要是轉為住屋用途,將不需要從規劃委員會申請臨時使用許可。

這提案也將放寬人口密度限制,讓發展商能夠建更多的住屋單位,而原本只給獨立家庭屋的地皮,也可以興建最多四個住屋單位。

布里德表示,一些長期住在西部地區的人,孩子們都無法在舊金山居住。

布里德說:「通常他們都不是住在舊金山,因為無法負擔得起,我們沒有盡責任,在全市不分地理位置,公平的建房子。」

代表舊金山的加州參議員威善高表示,城市不應該等別人要求,才採取正確的房屋政策。

威善高說:「大家應該認識到,要是認真的要給青年人,在我們的城市中有一個未來的話,要是認真的要一個多元的社會,讓人們都能夠負擔得起房屋,要是認真的要解決貧困和無家可歸問題的話,那我們應該更有創意的,找來建更多房屋的方法。」

有在現場的城市規劃部主任Dan Sider也表示,這項提案將不會改變新建住屋單位的高度限制。

