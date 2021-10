【KTSF】

過去幾天的乾旱天氣和強風,使得太平洋煤電公司(PG&E)採取切斷電力供應(PSPS)的措施,PG&E目前已經逐漸恢復受影響地區的電力供應,但還是強調周三晚的強風天氣,也可能再度切斷電力供應。

這次北加州受到斷電措施影響的23個縣,包括灣區的Napa、Solano、Contra Costa、Alameda和Monterey縣,有大約24,000戶家庭受影響。

PG&E表示從週一晚上開始,已經逐漸恢復部份地區的電力供應,應該可以在週三晚上之前完成這工作,但是因為週四和週五的天氣又將出現乾燥和強風,因此也預告可能會採取另外一輪的斷電措施。

PG&E表示目前有近1,500員工和43架直升機,參與檢查和維修輸電纜的工作。

