醫療小組修改服用阿司匹靈預防心臟病和中風指引

【KTSF 朱慧琪報導】

有健康小組專家正在提議,修改目前有關服用阿司匹靈以預防心臟病和中風的指引。

多年來,數百萬人每日服用阿司匹靈來預防心臟病和中風,有關的建議可能將會發生變化。

美國預防工作小組成員Chien-Wen Tseng說:「現在開始服用阿司匹靈來預防第一次心臟病發作的好處較小,雖然好處仍在。」

美國預防工作小組周二發布了一份建議草案,列明幾項改變現行指引的主張。

首先,小組正在考慮年齡40至59歲心血管疾病風險較高,但沒有病歷的人士,要與醫生討論服用阿司匹靈的問題,這是該工作小組首次建議40多歲的成年人這樣做。

Tseng說:「某人若已開始服用阿司匹靈,或因曾有心臟病發作或中風,而正在服用阿司匹靈,我們肯定不希望他們停藥。」

而另一個建議改變的是,超過60歲的人,不要開始服用阿司匹靈以預防心臟病和中風,新的證據指出,潛在的危害性抵消了好處。

在美國,心臟病是主要死因,約佔4分之1的死亡案例,雖然每天服用小劑量阿司匹靈已被證明可以降低心臟病發作,或中風的風險,但是對某些人來說,這也會帶來了嚴重的風險。

Tseng說:「如果某人有胃潰瘍、腦出血病史或因其他健康狀況而正在服用稀血藥,肯定會有更大的風險。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。