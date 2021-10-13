醫療小組修改服用阿司匹靈預防心臟病和中風指引

【KTSF 朱慧琪報導】

有健康小組專家正在提議，修改目前有關服用阿司匹靈以預防心臟病和中風的指引。

多年來，數百萬人每日服用阿司匹靈來預防心臟病和中風，有關的建議可能將會發生變化。

美國預防工作小組成員Chien-Wen Tseng說：「現在開始服用阿司匹靈來預防第一次心臟病發作的好處較小，雖然好處仍在。」

美國預防工作小組周二發布了一份建議草案，列明幾項改變現行指引的主張。

首先，小組正在考慮年齡40至59歲心血管疾病風險較高，但沒有病歷的人士，要與醫生討論服用阿司匹靈的問題，這是該工作小組首次建議40多歲的成年人這樣做。

Tseng說：「某人若已開始服用阿司匹靈，或因曾有心臟病發作或中風，而正在服用阿司匹靈，我們肯定不希望他們停藥。」

而另一個建議改變的是，超過60歲的人，不要開始服用阿司匹靈以預防心臟病和中風，新的證據指出，潛在的危害性抵消了好處。

在美國，心臟病是主要死因，約佔4分之1的死亡案例，雖然每天服用小劑量阿司匹靈已被證明可以降低心臟病發作，或中風的風險，但是對某些人來說，這也會帶來了嚴重的風險。

Tseng說：「如果某人有胃潰瘍、腦出血病史或因其他健康狀況而正在服用稀血藥，肯定會有更大的風險。」

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