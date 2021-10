Alameda縣啟動試點計劃 簡化獨棟屋加建姻親單位程序（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Alameda縣啟動一項試點計劃,簡化程序讓獨棟房屋加建姻親單位。

這項名為附屬住宅單位計劃(Accessory Dwelling Unit),初期試點是在Alameda 縣一些非建制地區(Unincorporated area),包括Sunol、Castro Valley等等,以抽籤的方式,興建18個姻親單位。

該縣將效仿舊金山豁免建築檢查、計劃審查、記錄保留和附加費等費用。

Alameda縣同時也將對超過一百個想要建姻親單位的屋主提供免費的諮詢服務,以及項目管理服務。

這項計劃與非牟機構Helllo Housing合作,目的是通過現有社區建造新單位,來增加可負擔住房的數目。

Alameda縣希望這項計劃最終能夠擴展到全縣,申請截止日期是11月27日,有興趣的屋主可以上網查詢,網址是http://www.hellobright.org/one-stop-shop-ac,該網站有中文解說。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。