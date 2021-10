灣區強風吹倒大樹壓壞車輛 PG&E關閉部份地區電源（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區周一的強風,不僅吹倒大樹壓壞車輛,太平洋媒電公司(PG&E)也關閉部份地區電源。

周一清晨5點多,靠近Half Moon Bay的El Granada一處民宅,一棵75英尺高的柏樹被強風吹倒,壓到電線,砸壞了3輛汽車及一間車庫,所幸沒有人受傷。

有十戶人家停電,不過消防員表示,這起事件提醒居民電線倒塌時,應留在室內以防觸電,幸運的是被壓倒的電線當時已經沒有帶電。

另外,強風也迫使PG&E採取預防性的斷電措施,目的是希望強風壓倒電線,導致山火的歷史不再重演。

PG&E說,北加州有4萬多個住戶,遍及32個縣可能受影響,範圍包括阿拉米達縣到Sonoma縣,Napa縣到Contra Costa縣,其中位於Napa縣的城市St. Helena居民表示,讓他們想起去年9月底發生的Glass大火。

民眾可以為停電作事前準備,包括購買耐貯藏食品,冰箱溫度調到最冷,為手機和其他電子產品充電,關掉大型電器。

想查詢所住的地方是否會斷電,可以上http://pge.com。

