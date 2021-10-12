灣區強風吹倒大樹壓壞車輛 PG&E關閉部份地區電源（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區周一的強風，不僅吹倒大樹壓壞車輛，太平洋媒電公司（PG&E）也關閉部份地區電源。

周一清晨5點多，靠近Half Moon Bay的El Granada一處民宅，一棵75英尺高的柏樹被強風吹倒，壓到電線，砸壞了3輛汽車及一間車庫，所幸沒有人受傷。

有十戶人家停電，不過消防員表示，這起事件提醒居民電線倒塌時，應留在室內以防觸電，幸運的是被壓倒的電線當時已經沒有帶電。

另外，強風也迫使PG&E採取預防性的斷電措施，目的是希望強風壓倒電線，導致山火的歷史不再重演。

PG&E說，北加州有4萬多個住戶，遍及32個縣可能受影響，範圍包括阿拉米達縣到Sonoma縣，Napa縣到Contra Costa縣，其中位於Napa縣的城市St. Helena居民表示，讓他們想起去年9月底發生的Glass大火。

民眾可以為停電作事前準備，包括購買耐貯藏食品，冰箱溫度調到最冷，為手機和其他電子產品充電，關掉大型電器。

想查詢所住的地方是否會斷電，可以上http://pge.com。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。