西南航空公司取消航班造成航空交通混亂 乘客鼓譟（視頻）

【KTSF】

西南航空公司(Southwest)光是周日就取消多達三成航班,周一又取消一成航班,造成航空交通混亂,乘客鼓譟,究竟西南航空為何要取消航機服務呢?

西南航空從上週五到星期日這三天,共有超過2千個航班取消,周一哥倫布日也有一成航班取消,造成航空交通混亂,乘客鼓譟,有些乘客要臨時找其他交通工具前往目的地。

乘客Amy Townsend說:「我本來立即乘搭西南航班,但所有班機取消,這是否荒謬?」

Amy於是致電西南航空,結果等了兩個鐘頭都打不通,她於是查詢其他航空公司有沒有機位,結果全部爆滿,最後她唯有租車,自己開車十小時前往目的地。

也有乘客表示,西南航空突然取消航班,事前並沒有通知他,令他措手不及。

乘客Justin Massimiano說:「航空公司沒有發短訊給我,通知我航班延誤,我到此,打開app,才知我的班機延誤。」

對於這次的混亂,西南航空指控,是航空交通控制出現故障,有限的人手,以及天氣惡劣等因素引起,但聯邦航空管理局(FAA)就否認FAA的航空交通人手短缺。

不過有社交媒體揣測透露,西南航空被迫取消大量航班,與公司要求所有僱員本月底前必須完成接種新冠疫苗有關,部份不滿的員工於是集體請病假。

西南航空回應說,外界揣測毫無事實根據,機師工會也否認集體告病假,聲稱機師並沒有參與任何官方或非官方的工業行動。

但機師工會上星期表示,工會將會申請臨時禁制令,去阻止西南航空執行聯邦承包商,包括主要航空公司也必須接種新冠疫苗的硬性規定。

西南航空發訊息給員工時表示,突然取消航班導致人手短缺,有可能在未來兩個月要縮減航班數目,西南航空周一表示,本星期可望回復正常服務。。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。