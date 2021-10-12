西南航空公司取消航班造成航空交通混亂 乘客鼓譟（視頻）

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西南航空公司（Southwest）光是周日就取消多達三成航班，周一又取消一成航班，造成航空交通混亂，乘客鼓譟，究竟西南航空為何要取消航機服務呢？

西南航空從上週五到星期日這三天，共有超過2千個航班取消，周一哥倫布日也有一成航班取消，造成航空交通混亂，乘客鼓譟，有些乘客要臨時找其他交通工具前往目的地。

乘客Amy Townsend說：「我本來立即乘搭西南航班，但所有班機取消，這是否荒謬？」

Amy於是致電西南航空，結果等了兩個鐘頭都打不通，她於是查詢其他航空公司有沒有機位，結果全部爆滿，最後她唯有租車，自己開車十小時前往目的地。

也有乘客表示，西南航空突然取消航班，事前並沒有通知他，令他措手不及。

乘客Justin Massimiano說：「航空公司沒有發短訊給我，通知我航班延誤，我到此，打開app，才知我的班機延誤。」

對於這次的混亂，西南航空指控，是航空交通控制出現故障，有限的人手，以及天氣惡劣等因素引起，但聯邦航空管理局（FAA）就否認FAA的航空交通人手短缺。

不過有社交媒體揣測透露，西南航空被迫取消大量航班，與公司要求所有僱員本月底前必須完成接種新冠疫苗有關，部份不滿的員工於是集體請病假。

西南航空回應說，外界揣測毫無事實根據，機師工會也否認集體告病假，聲稱機師並沒有參與任何官方或非官方的工業行動。

但機師工會上星期表示，工會將會申請臨時禁制令，去阻止西南航空執行聯邦承包商，包括主要航空公司也必須接種新冠疫苗的硬性規定。

西南航空發訊息給員工時表示，突然取消航班導致人手短缺，有可能在未來兩個月要縮減航班數目，西南航空周一表示，本星期可望回復正常服務。。

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