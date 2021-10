舊金山重新開放給大郵輪上岸 市內餐廳望能帶動經濟

【KTSF】

舊金山(三藩市)星期一起重新開放給大郵輪上岸,市內餐廳期望這批遊客能帶動經濟。

時隔18個月,至尊公主號郵輪將會再次投入服務,並將運載2200名乘客,星期一抵達舊金山27號碼頭,另外星期三再多兩艘郵輪抵達。

海旁附近有餐廳表示歡迎,期待遊客來消費,有老闆表示,雖然週末有艦隊週和職棒季後賽事,帶動人流,但其實平時生意只得疫情之前的四成至一半。

對不少灣區居民來講,上一艘抵步的至尊公主號郵輪,代表著疫情開端,在去年3月,船上超過100幾人確診新型肺炎,至少7人死亡。

但是市府旅遊局指出,現時郵輪會比之前更加安全,因為所有上船遊客必須打齊針和做檢測,所以比起開車過橋來的人更安全。

舊金山港口碼頭部指,今年將會有21艘郵輪抵達,下年更會有比平時更多的127艘郵輪,有華埠商戶都認為是好消息,相信可以吸引更多人去華埠觀光和消費。

但是旅遊局指,要完全回復至疫情之前的水平,可能要等到2025年,因為現時仍然好少海外遊客,而海外遊客佔所有旅客的消費63%。

另一方面,週末舉行的艦隊週和職棒季後賽吸引不少人消費,餐廳和酒吧都大排長龍,海旁附近人流和車流都多,雖然未及疫情之前多,但是則是疫情爆發以來最熱鬧的週末。

