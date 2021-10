舊金山華埠開業34年老店即將結業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)華埠一間開業34年的老店即將結業,今次走入歷史的是一間書店,老闆表示,希望找到有心人接手,讓書店可以一直做下去。

在華盛頓街營業了34年的暢益書局,至今仍然出售非常懷舊的賀卡,老闆雷超雄(Lane Louie)表示,這一些練字用的筆記本、賀卡,最少都有20多年歷史,不過這分歲月的情感,將不能夠再延續下去,老闆已經決定退休。

雷超雄說:「疫情之後,人流少了,二來,我亦過了退休的年齡,我的子女全部都是土主,又不懂中文,我母親身體又不太好,我想多一點時間陪陪她。」

暢益書局最初由雷超雄的爸爸創立,他的爸爸移民來美前,在香港擔任校長,對文字及中國文化一向非常熱衷,因此來到美國後,希望繼續傳承閲讀中文書的習慣。

雷超雄說:「他很熱愛公所,他常常去中華會館,又常常開會,沒有一個人在這幫他又不行。」

雷超雄表示,爸爸以前活躍於僑社,經常書局公所兩邊走,不忍心看到他那麽辛苦,雷超雄於是20多年前接手書局,讓爸爸專心處理僑社事務。

在華埠做生意的這段時間,雷超雄見證了書局的興衰,他表示,80年代尾,90年代初,在華埠開中文書局可以說是獨市,老一輩的人仍然醉心於閲讀。

雷超雄說:「又(賣得)好厲害,那些政治書籍,(為什麽大家那麼有興趣?)在大陸出來那些,你越不想給他看,他越想知道究竟發生什麽事。」

此外,當時來自香港及台灣的書籍,例如是衛斯理的科幻小説,亦舒的言情小説,龍虎門漫畫等,全部都很搶手,一有新書上架,雷超雄會越洋訂購,貨機一到,他會親自到機場取貨,香港的東周刊、蘋果日報等,有時候都會即日運到。

雷超雄說:「龍虎門以前每個星期出20、30本,後期都剩下所餘無幾,只有十本八本,我們以前每個星期都用空運寄來,那些人很熱愛,一知道幾點到 就個個湧來。」

科技發展迅速,比起拿著書看的人,上網看書的年輕人更多,書局的生意亦不如以往,現在的生意額比最高峰時期,跌到剩下一成左右。

雷超雄指出,兩三年前,他已有退休打算,但由於他是溯源總堂的主席,常來華埠處理僑社事務,有個舖頭方便落脚,不過疫情爆發後,書局停業了一年半,雷超雄亦沒有再訂過新書,因此決定是時候放下書局。

雷超雄說:「真的很不捨得,所以我就說,這兩個星期,我就重開,半價,希望新知舊友來到這裏,選一些他們喜歡的書,我又很希望再見到他們,他們個個都很不捨得,因為顧客個個都至少10多20年,天天在此出入。」

確實的結業日期雷超雄暫時還未定,但很可能短期内發生,雷超雄表示,他最大的心願,是找到知音接手書局,由於書局所在的舖位屬僑社所有,租金及轉讓費絕對有商量。

雷超雄說:「全部可以商量,我會很優惠,很優惠(轉讓),因為我就希望可以不浪費這裏,如果不是,我可能要捐給圖書館。」

