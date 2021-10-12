舊金山華埠開業34年老店即將結業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）華埠一間開業34年的老店即將結業，今次走入歷史的是一間書店，老闆表示，希望找到有心人接手，讓書店可以一直做下去。

在華盛頓街營業了34年的暢益書局，至今仍然出售非常懷舊的賀卡，老闆雷超雄（Lane Louie）表示，這一些練字用的筆記本、賀卡，最少都有20多年歷史，不過這分歲月的情感，將不能夠再延續下去，老闆已經決定退休。

雷超雄說：「疫情之後，人流少了，二來，我亦過了退休的年齡，我的子女全部都是土主，又不懂中文，我母親身體又不太好，我想多一點時間陪陪她。」

暢益書局最初由雷超雄的爸爸創立，他的爸爸移民來美前，在香港擔任校長，對文字及中國文化一向非常熱衷，因此來到美國後，希望繼續傳承閲讀中文書的習慣。

雷超雄說：「他很熱愛公所，他常常去中華會館，又常常開會，沒有一個人在這幫他又不行。」

雷超雄表示，爸爸以前活躍於僑社，經常書局公所兩邊走，不忍心看到他那麽辛苦，雷超雄於是20多年前接手書局，讓爸爸專心處理僑社事務。

在華埠做生意的這段時間，雷超雄見證了書局的興衰，他表示，80年代尾，90年代初，在華埠開中文書局可以說是獨市，老一輩的人仍然醉心於閲讀。

雷超雄說：「又（賣得）好厲害，那些政治書籍，（為什麽大家那麼有興趣？）在大陸出來那些，你越不想給他看，他越想知道究竟發生什麽事。」

此外，當時來自香港及台灣的書籍，例如是衛斯理的科幻小説，亦舒的言情小説，龍虎門漫畫等，全部都很搶手，一有新書上架，雷超雄會越洋訂購，貨機一到，他會親自到機場取貨，香港的東周刊、蘋果日報等，有時候都會即日運到。

雷超雄說：「龍虎門以前每個星期出20、30本，後期都剩下所餘無幾，只有十本八本，我們以前每個星期都用空運寄來，那些人很熱愛，一知道幾點到 就個個湧來。」

科技發展迅速，比起拿著書看的人，上網看書的年輕人更多，書局的生意亦不如以往，現在的生意額比最高峰時期，跌到剩下一成左右。

雷超雄指出，兩三年前，他已有退休打算，但由於他是溯源總堂的主席，常來華埠處理僑社事務，有個舖頭方便落脚，不過疫情爆發後，書局停業了一年半，雷超雄亦沒有再訂過新書，因此決定是時候放下書局。

雷超雄說：「真的很不捨得，所以我就說，這兩個星期，我就重開，半價，希望新知舊友來到這裏，選一些他們喜歡的書，我又很希望再見到他們，他們個個都很不捨得，因為顧客個個都至少10多20年，天天在此出入。」

確實的結業日期雷超雄暫時還未定，但很可能短期内發生，雷超雄表示，他最大的心願，是找到知音接手書局，由於書局所在的舖位屬僑社所有，租金及轉讓費絕對有商量。

雷超雄說：「全部可以商量，我會很優惠，很優惠（轉讓），因為我就希望可以不浪費這裏，如果不是，我可能要捐給圖書館。」

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