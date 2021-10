【KTSF】

一架小型飛機周一在南加州人口稠密的聖地牙哥郊區墜毀,造成至少兩人死亡,兩人受傷,死者中有一名UPS司機。

目擊者描述了一對老年夫婦被救出,至少另外三所房屋受到嚴重破壞,包括一輛運貨卡車在內的幾輛車也被燒毀。

當局沒有指明送貨卡車公司的身份,也沒有說明是否有人在裡面,但美國聯合包裹服務公司證實其一名工人死亡。

墜機地點位於聖地亞哥縣的一個小型機場,吉萊斯皮機場以北幾英里處,在桑塔納高中約三個街區的地方,學校在推特上說所有學生安全。

美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將展開調查。

