【KTSF】

灣區受到強勁乾燥的離岸風影響,大大增加發生山火的危險,國家氣象局將紅色火災警告,延長至周二下午5時。

灣區這幾天吹強勁的北風和東北風,從內陸吹來的風非常乾燥,所到之處會抽乾空氣和土地的水份,導致濕度極低,因此大大增加山火的機會。

灣區的山區,包括北灣和東灣,以及Santa Cruz山區風勢很大,最高風速超過40英里,周一晚風勢轉趨緩和,但周二中午又會大風。

由於連日吹離岸風,因此周二將會十分乾燥,大家要注意防火。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

