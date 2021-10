港大提出移走「國殤之柱」 灣區人士促美律師行勿代表港大（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

香港大學委託律師行去信支聯會,要求最遲本星期三移走擺放於校園超過20年,紀念六四死難者的藝術雕塑「國殤之柱」,代表港大的律師行在美國設有辦事處,灣區本地一班關注香港問題的人士發公開信給律師行,要求律師行不要代表港大要求移除「國殤之柱」。

由Mayer Brown LLP律師行代表香港大學向支聯會發出的信,要求支聯會當地時間星期三下午5時之前移走「國殤之柱」,否則當作遺棄,校方會按照認為合適的方法處理.

「國殤之柱」由丹麥雕塑家高志活在1997年製作,為紀念六四事件死者而豎立的紀念碑,1998年港大學生會全民投票通過永久豎立國殤之柱。

灣區多個關注香港問題的團體和人士,包括六四天安門學生領袖發表聯合公開信,要求Mayer Brown律師行不要代表港大要求移除「國殤之柱」。

公開信指出,Mayer Brown律師行宣稱,他們的使命是「在何時何地竭力作出重大的影響力,鼓勵他們的律師在人們的生活中作出正面的影響」。

公開信表示,移除這個在港大校園豎立超過20年的雕塑,有違律師行對香港市民生活作出正面影響的使命。

本台致電律師行位於灣區的辦事處,暫時未獲回覆。

另外,一群在美的香港人為創建「香港自由燈塔基金」,將於這個週末舉行籌款活動,並邀請到前國務卿蓬佩奧,以及首席中國政策規劃師和戰略家余茂春先生到來為大家演講,活動詳情請到主辦單位網站查詢。

