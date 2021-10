近千北美華裔運動員聚集奧克蘭華埠參加排球賽（視頻）

【KTSF 蔡煒報導】

打排球一般都在室內,在街上打排球,而且在灣區華埠的街道上舉行比賽,你又見過未呢?最近一連三日,近千名北美華裔運動員聚集到奧克蘭(屋崙)華埠,在街上展開一場又一場的排球競賽.

奧克蘭華埠商會及奧克蘭旅遊局共同協辦第76屆北美華人排球邀請賽,是北美華人歷史最悠久的排球比賽,來自全美近千名華人排球精英,齊集奧克蘭華埠街上競賽,男子每隊9人的比賽是最大的特色。

北美華人排球邀請賽參賽運動員Kevin Lee說:「(為什麼你們從首都華盛頓這麼遠過來參加比賽?)是我們的傳統,這比賽踏入第76年,我們隊伍也有70年歷史了,我們作為創始球隊的一員,所以今天我們來了,這也是代代相傳的事。」

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「原因很簡單,因為疫情之後,和針對亞裔的仇視最近越來越嚴重,所以他們就看在哪個城市的華埠,今年特別選擇奧克蘭華埠,因為他們很想幫助我們華埠的經濟發展。」

來自全國各地約50支隊伍齊集奧克蘭,除了運動員,還有為他們觀賽的親友都來到奧克蘭消費。

奧克蘭華埠商戶杜慧賢(Des To)說:「對我們來說其實就是好的,我想飲食業會相對被帶動得多些,它帶動了許多人過來認識華埠,這個是很好的,而且會有很多人流出入來往,所以目前我們的生意額比平常是多了一倍。」

比賽場地位於Harrison夾10街,比賽期間附近街道需要封閉,有商戶表示感到不方便。

奧克蘭華埠商戶黃鳳玲說:「主要是那些車不能進來,少了些客人,因為他們沒地方停車,他們走進來又麻煩,就是肯定有些影響了。」

為期三天的排球邀請賽周一結束,冠亞季軍也有了得主。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。