近千北美華裔運動員聚集奧克蘭華埠參加排球賽（視頻）

【KTSF 蔡煒報導】

打排球一般都在室內，在街上打排球，而且在灣區華埠的街道上舉行比賽，你又見過未呢？最近一連三日，近千名北美華裔運動員聚集到奧克蘭（屋崙）華埠，在街上展開一場又一場的排球競賽．

奧克蘭華埠商會及奧克蘭旅遊局共同協辦第76屆北美華人排球邀請賽，是北美華人歷史最悠久的排球比賽，來自全美近千名華人排球精英，齊集奧克蘭華埠街上競賽，男子每隊9人的比賽是最大的特色。

北美華人排球邀請賽參賽運動員Kevin Lee說：「（為什麼你們從首都華盛頓這麼遠過來參加比賽？）是我們的傳統，這比賽踏入第76年，我們隊伍也有70年歷史了，我們作為創始球隊的一員，所以今天我們來了，這也是代代相傳的事。」

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「原因很簡單，因為疫情之後，和針對亞裔的仇視最近越來越嚴重，所以他們就看在哪個城市的華埠，今年特別選擇奧克蘭華埠，因為他們很想幫助我們華埠的經濟發展。」

來自全國各地約50支隊伍齊集奧克蘭，除了運動員，還有為他們觀賽的親友都來到奧克蘭消費。

奧克蘭華埠商戶杜慧賢（Des To）說：「對我們來說其實就是好的，我想飲食業會相對被帶動得多些，它帶動了許多人過來認識華埠，這個是很好的，而且會有很多人流出入來往，所以目前我們的生意額比平常是多了一倍。」

比賽場地位於Harrison夾10街，比賽期間附近街道需要封閉，有商戶表示感到不方便。

奧克蘭華埠商戶黃鳳玲說：「主要是那些車不能進來，少了些客人，因為他們沒地方停車，他們走進來又麻煩，就是肯定有些影響了。」

為期三天的排球邀請賽周一結束，冠亞季軍也有了得主。

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