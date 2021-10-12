Merck藥廠申請緊急使用抗COVID口服藥（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

默克藥商正式向聯邦食品及藥物管理局（FDA）申請實驗性抗病毒藥物的緊急使用授權，有望可以成為首種新型肺炎口服藥。

Merck申請緊急授權使用的抗新型冠狀病毒的口服藥丸，叫莫那比拉韋（Molnupiravir）。

現時的數據顯示，該藥丸可將輕度至中度症狀確診者的入院或死亡風險降低一半。

布朗大學公共衛生學院副院長Megan Ranney說：「有藥丸可在家中服用，而他們是高危而又受感染

不排除是變種病毒，這藥丸是至今我們工具箱中所缺乏的工具之一。」

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner說：「我們將能處方這藥給人們，療程為5天，希望他們只待在家裡，而不是到來靜脈輸液，讓人們遠離醫院，所以這真是一個充滿希望的消息。」

默克藥廠已經向政府賣出170萬個療程，但是有專家警告，有一些事項需要注意，有人說它太貴，很可能會供不應求。

而且到目前為止，它僅在未接種疫苗的高危人群中做過測試。

Ranney說：「我們不知道它會如何起作用於打了針卻又感染新冠病毒的人，雖然他們風險較低乃因疫苗，或藥物如何對非高風險者起作用。」

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