Merck藥廠申請緊急使用抗COVID口服藥（視頻）

默克藥商正式向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請實驗性抗病毒藥物的緊急使用授權,有望可以成為首種新型肺炎口服藥。

Merck申請緊急授權使用的抗新型冠狀病毒的口服藥丸,叫莫那比拉韋(Molnupiravir)。

現時的數據顯示,該藥丸可將輕度至中度症狀確診者的入院或死亡風險降低一半。

布朗大學公共衛生學院副院長Megan Ranney說:「有藥丸可在家中服用,而他們是高危而又受感染

不排除是變種病毒,這藥丸是至今我們工具箱中所缺乏的工具之一。」

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner說:「我們將能處方這藥給人們,療程為5天,希望他們只待在家裡,而不是到來靜脈輸液,讓人們遠離醫院,所以這真是一個充滿希望的消息。」

默克藥廠已經向政府賣出170萬個療程,但是有專家警告,有一些事項需要注意,有人說它太貴,很可能會供不應求。

而且到目前為止,它僅在未接種疫苗的高危人群中做過測試。

Ranney說:「我們不知道它會如何起作用於打了針卻又感染新冠病毒的人,雖然他們風險較低乃因疫苗,或藥物如何對非高風險者起作用。」

