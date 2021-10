【KTSF】

汽油價格飆升,在7個月內幾乎翻了一倍。

周一全國汽油平均價格創下7年新高,根據美國汽車協會(AAA)的數據,無鉛汽油的平均價格為每加侖3.27美元,僅在過去一週就上漲了0.7美元,比起去年同期則高出了1美元還多。

縱觀全美,最便宜的油價在德州和密西西比,每加侖平均價格低於2.9美元,最貴油價在加州,每加侖平均油價達到4.4美元。

原油價格上漲及全球需求擴大,帶動了汽油價格上漲,天然氣價格也在上漲。

原油價格在7年來首次超過每桶80美元,而在去年同期,這個價格約為40美元。

