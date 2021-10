【有線新聞】

美國司法部控告一名美國海軍工程師及其太太,企圖向外國出售機密核動力潛艇資料。

42歲的托貝和他的45歲太太,上周六在西弗吉尼亞州被捕,周二出席聯邦法院聆訊。司法部文件指,在海外的聯邦調查局人員去年收到一個包裹,當中有美國海軍文件、信件,以及和寄件人展開加密通訊方法,指要交給外國情報機關,內容對其他國家有重大價值。

調查局人員假扮外國代表和托貝聯絡,托貝要求10萬美元加密貨幣報酬。在其太太協助下,把潛艇設計、運作等資料,分開多次交給調查局人員。司法部文件沒提到托貝企圖將資料轉交哪個國家。

