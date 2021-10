美國國務院向身處阿富汗僑民弓人弓安全威脅警告

【KTSF】

美國國務院週一向在阿富汗的美國僑民提出安全威脅警告,要他們馬上遠離首都喀布爾的Serina旅館,而英國外交部也更新通知呼籲英國公民不要留在旅館,尤其是喀布爾的旅館,因為阿富汗的安全情況極為動盪,繼續有極高的恐怖襲擊威脅。

美國英國是在阿富汗北部昆都市一座什葉派清真寺,上週五發生造成嚴重死傷的恐怖爆炸案後作出這些警告,當地伊斯蘭國分支承認作案,並透露涉案的敢死分子是維吾爾人,他不滿泰利班與什葉派應中國的要求而驅逐維吾爾人。

近年來,伊斯蘭國在阿富汗與巴基斯坦的分支,曾多次對當地的人多聚集的地點,包括清真寺、市場、廣場,甚至醫院發動恐怖襲擊,現在泰利班重新掌權,如何打擊伊斯蘭國受到國際的關注。

在週末,泰利班代表在卡塔爾的多哈與美國代表會談,議題集中在安全與恐怖主義、人權與婦女權益,以及確保美國與其他外國公民,以及美國的阿富汗夥伴,有安全通道離開。

美國國務院強調,有關會談是坦誠的,而美國要觀其行而不是聽其言。

泰利班方面表示,在會談中,美方答應向阿富汗提供人道援助,但泰利班也警告,人道援助不應與政治議題掛鉤,此外,泰利班也拒絕與美國合作對付伊斯蘭國 。

泰利班的代理外長木塔奇週一在多哈對媒體指出,泰利班已“控制了越來越活躍的伊斯蘭國團體,並中和了他們98%的準備工作”。

至於外僑撤退的問題,之前有消息說在會談中,泰利班對此問題可以提供方便,而周一木塔奇就指出,泰利班可以善待和善用仍然滯留的前政府安全人員,只要他們遵守承諾,不與新政權作對。

木塔奇並表示,泰利班願與國際社會保持良好關係,並推動合作以避免阿富汗發生經濟崩潰,他呼籲國際給予援助。

而聯合國秘書長周一也指出,阿富汗經濟與社會服務正面臨崩潰。

