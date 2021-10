【有線新聞】

美國疾控中心指,完成接種美國或世衛認可新型肺炎疫苗的旅客,包括輝瑞和科興疫苗,下月起可以入境美國。

疾控中心指旅客只要完成接種科興、國藥、輝瑞/BioNTech、莫德納、阿斯利康和強生,這6款美國或世衛批核的疫苗,都可入境美國。當局已知會航空公司,稍後將發出入境指引。

代表美國多間航空公司的協會歡迎中心決定,指會配合執行。

當局早前宣布11月起批准來自包括中國、英國和歐洲神根地區等30多個國家打齊針的旅客到美國,但沒提到要打哪一款疫苗。

