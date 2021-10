PG&E向灣區部份用戶發出「公共安全停電」警告

【KTSF 吳倩妤報導】

太平洋媒電公司(PG&E)向灣區部份用戶發出「公共安全停電」(PSPS)措施,預計會有4.4萬戶家庭受影響。

據氣象局表示,受離岸風勢的影響,加州北部由周日晚午夜開始會轉吹大風,風速達30哩至40哩,太洋媒電公司有見及此,已於周六晚開始,透過電郵、短信等方式,通知4.4萬個家庭。

太平洋媒電公司稱,於星期一開始,可能會實行「公共安全停電」,希望受影響的家庭可以早作準備。

今次受影響的家庭分布在州內32個縣,當中包括東灣Alameda、Contra Costa, 北灣Napa、Solano, Sonoma等。

依照PG&E所公布的計劃,周一早上,加州北部North Valley、沙加緬度、San Joaquin山麓等地區,將會首先開始安全停電,而周一晚上將會擴大至更多地區。

據Cal Fire表示,每年初秋季節,都是最易發生山火季節,因為經過整個夏季,樹木和叢林都非常乾旱,遇上大風把樹枝吹向電纜,很容易就會引發山火。

另外,國家氣象局向San Mateo縣發出紅色警示,表示由周一清晨2時至周二下午5時,San Mateo縣內各個地區,將會受強勁的離岸風吹襲,加上風高物燥,希望縣內居民多加留意,小心和預防山火。

