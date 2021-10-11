PG&E向灣區部份用戶發出「公共安全停電」警告

【KTSF 吳倩妤報導】

太平洋媒電公司（PG&E）向灣區部份用戶發出「公共安全停電」（PSPS）措施，預計會有4.4萬戶家庭受影響。

據氣象局表示，受離岸風勢的影響，加州北部由周日晚午夜開始會轉吹大風，風速達30哩至40哩，太洋媒電公司有見及此，已於周六晚開始，透過電郵、短信等方式，通知4.4萬個家庭。

太平洋媒電公司稱，於星期一開始，可能會實行「公共安全停電」，希望受影響的家庭可以早作準備。

今次受影響的家庭分布在州內32個縣，當中包括東灣Alameda、Contra Costa, 北灣Napa、Solano, Sonoma等。

依照PG&E所公布的計劃，周一早上，加州北部North Valley、沙加緬度、San Joaquin山麓等地區，將會首先開始安全停電，而周一晚上將會擴大至更多地區。

據Cal Fire表示，每年初秋季節，都是最易發生山火季節，因為經過整個夏季，樹木和叢林都非常乾旱，遇上大風把樹枝吹向電纜，很容易就會引發山火。

另外，國家氣象局向San Mateo縣發出紅色警示，表示由周一清晨2時至周二下午5時，San Mateo縣內各個地區，將會受強勁的離岸風吹襲，加上風高物燥，希望縣內居民多加留意，小心和預防山火。

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