【KTSF】

面對加州嚴重乾旱,東灣Dublin 、San Ramon水力部門通過從11月5日開始調高水費。

Dublin-San Ramon水利部門已經宣布進入二級缺水緊急狀態,日前通過調高水費,來達到節省用水15%的目標。

11月5日開始,每單位也就是每一百立方英尺,也等於748加侖的水,收費將從目前的1.32元調高到1.66元。

當局表示,一個平均家庭的水費要是沒有減少用水的話,每個月平均會提高3.40元。

於此同時,這兩個城市也限制民眾戶外澆水最多只能每星期三次,而且每次必須間隔一天,只能在晚上9點到早上6點之間澆水,以避免蒸發,由11月1日至2月28日,更收緊戶外澆水至每週一次。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。