華協中心和安老自助處在舊金山華埠幫助欠租租客（視頻）

受到疫情影響而無法付租金的租客,在9月30日的逼遷禁令解除後,要是面對逼遷,還是可以向州府申請最多18個月的租金補助,華協中心和安老自助處周五在舊金山華埠幫助面對逼遷的租客。

周五在舊金山華埠花園角舉行的工作坊,是華協中心第三次舉辦幫助華裔租客免受逼遷威脅的活動,上個月在列治文和日落區舉辦兩場,共有超過70人取得幫助,周五也有超過50人到場求助。

有些人不知道有租金補助計劃,有些人不知道如何申請在預約之後帶來所需文件,由社工幫助申請並解答疑問。

華協中心房屋輔導員雷冬燕說:「9月30日之後,仍然可以申請租金補助,而且最多可以有三個月的未來租金,和以前的欠租,可以申請到最多18個月的租金,所以即使你現在沒有欠租,你有租金困難或低收入,都可以申請,即使你10月交不了租,要是你有申請租金補助的話,業主都還不能逼你搬離,所以你不需要10月交不到租就要搬走。」

華協中心表示,房東要是配合租客的申請,得到的補助金可以直接進入房東戶口,而房東如果不配合的話,租客在得到補助金之後,也必須在15天之內交給房東。

當局在處理申請的時間,要是各方面配合並證件有齊的話,可以在一個月內就拿到錢。

申請人必須是低收入,也就是一個四口家庭,年收入不得超過14萬,而且收入必須受到疫情影響,例如被解僱、減低工作時間等。

在周五的工作坊之後,民眾也還可以到微信找「華協中心CCDC」,或致電向他們詢問,電話號碼是415-742-2735。

