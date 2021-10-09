影評：冰島農場中的一則離奇故事《羊懼》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

冰島上一個養羊農場上，發生一則奇異的故事。

冰島距離城市偏遠的農場，住著一對養羊夫婦Ingvar 和Maria。兩人的生活簡單、樸素。除了餵養稻草之外，也還幫助母羊生產，也就是用手將羊寶寶從母羊體內拉出，然後在小羊耳朵上做標記。一天，這個已經機械化的過程，出現了一個怪異事件。出世的羊寶寶和一般的大有不同。也就是這樣，Maria 給她取了個名字Ada。Ingvar 也從穀倉一個角落，拿出許久未用的嬰兒床。夫妻倆把這羊寶寶當女兒看待。但是也從他們眼中發現，Ada 給他們的生活帶來滿足、樂趣、意義。Ingvar 當搖滾歌手的弟弟一天到訪，開始時感覺迷惑，後來也接受了這個家庭的新成員。好景不常，農場似乎在陰影籠罩中，而這，或許和羊寶寶Ada 有關。

這是一部低調的懸疑驚悚片。冰島導演Valdimar Johannsson 首部指導的影片，也在戛納影展中首映，水準不乏。特別是在營造懸疑方面吊人胃口，也需要觀眾的一些耐性。同樣特別是在捕捉劇中人物和動物的眼神，從中營造更深一層的氣氛。

女主角Noomi Rapace，在瑞典原版的《龍紋身的女孩》被發現之後，去到好萊塢也有不錯的發展。這次返璞歸真，從靜態中發揮。而飾演農夫的Hilmir Snaer Guonason，同樣在有規律的生活中，帶有一種滿足。而兩人賜予羊寶寶的眼神中，更容易引起人們羨慕。也就是這樣，故事突然的結局，也叫人更加珍惜卻感嘆快樂的瞬間。

《羊懼 Lamb》帶觀眾進入一個離奇的世界中。滿分五分中得三分半，值得觀眾欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://a24films.com/films/lamb

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“Lamb” Review: A twisty tale on an Icelandic farm

“Screening Room” reviews “Lamb”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website： https://a24films.com/films/lamb

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