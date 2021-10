【有線新聞】

世衛批准使用全球首款瘧疾疫苗,建議大規模接種。

疫苗由英國藥廠葛蘭素史克在30多年前開發,每人要打4針。世衛自2019年開展先導計劃,為加納、肯尼亞和馬拉維超過80萬名兒童接種。

雖然預防兒童出現重症有效率只有3成,而且保護力隨時間下降,但就是唯一有效亦安全的瘧疾疫苗。

瘧疾是由寄生蟲引起的疾病,通過受感染的雌性瘧蚊叮咬人類傳播。世衛指全球每年逾2億人感染瘧疾,40萬人死亡,佔3分2死者是非洲5歲以下幼童。

