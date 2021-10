Tesla宣布將灣區總部遷到德州奧斯汀

【KTSF】

電動車公司Tesla總裁Elon Musk正式宣佈將灣區的總部搬到德州奧斯汀。

Musk在周四的年度股東大會上,正式宣佈將目前位於南灣Palo Alto的總部搬到德州奧斯汀。

Musk指出,灣區的生活指數太高,民眾很難負擔房屋開支,導致不少人要住在較遠的地方,然後長時間通勤上班。

雖然公司總部將搬遷到德州,但Musk向股東表示,位於東灣Fremont的工廠將提高產能,他希望可以提高產能5成,但他說在灣區可以擴大的規模始終有限。

至於Tesla在奧斯汀附近的超級工廠仍在興建中,即使建成,也需要一些時間才能達到全面生產。

而Musk去年底曾表示,他本人已經搬離居住超過20年的洛杉磯到德州。

