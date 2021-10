聖荷西市府打算花一億將4間酒店改建成房屋單位

【KTSF】

聖荷西市府打算花超過一億元,將4間酒店改建成房屋單位,來解決住房危機。

這四間酒店是Arena Hotel、Pacific Motor Inn、Pavilion Inn、Residence Inn,還有歸市府所有,位於Branham Lane和Monterey交界的緊急安置點,將可提供548個單位。

聖荷西市府將支付1.13億元經費,來自州的Homekey計劃,聖荷西目標是在2025年,安置兩萬名無家可歸人士。

聖荷西的住房危機日益嚴重,在2019年估計有超過6千人無住房,不過Homekey計劃遭到附近鄰舍的反對。

聖荷西第六選區市議員Dev Davis表示,會跟鄰居諮詢小組一起解決有關Arena Hotel 項目問題。

第三選區市議員Raul Peralez將新的住房地點介紹給選區市民表示樂觀,他說支持Homekey,有一定的困難度,所以會盡全力與市民溝通,召開會議, 讓大家參與。

