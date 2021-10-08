舊金山提出10月中起放寬部分室內口罩令（視頻）

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舊金山（三藩市）市府提出另一套放寬口罩令的指引，規定由10月中起，部份室內場所的人士如果已接種完整疫苗，准許他們除口罩。

舊金山市府公佈由10月15日起，部份室內行業，只要證明所有員工和入場人士已接種完整疫苗，就可以放寬口罩令，這些場所包括辦公室、健身室、宗教聚會、 大學演講課堂等。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說：「為何舊金山能放寬口罩令，因為新型肺炎案例日趨穩定。」

不過放寬指引不適用於超過100人的場所，場所負責人必須查看所有入場人士打齊針14日，不能有12歲以下兒童在場，因為他們未能接種疫苗，有關的室內場所，早前並無爆發過疫情。

不過酒吧和餐廳等飲食場所，仍然要繼續維持口罩令。

另外，州府和聯邦政府管轄範圍，例如醫院、公共交通工具、監獄等地方都仍要繼續戴口罩令。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮說：「如果擔心自己免疫系統不是太高，為己為人，戴個口罩是好事。」

華埠花園角逢星期三的檢測站，將會延長服務時間，由上午10點至下午5點，服務也會延至年尾。

說：「延長測試站時間原因是希望幫到附近學校，家長可以帶子女放學後去做檢測，確保全家人安全。」

舊金山的確診個案繼續有下降趨勢，7日平均每日新增79宗，散房公寓確診個案輕微上升， 有1,500宗，死亡人數超過35人。

全市染疫住院人數大致不變，全市有75%居民接種完整疫苗，華埠有3,400名居民未打齊針。

灣區其他一些縣都因為疫苗接種率不夠八成，所以未符合資格解除口罩令，東灣Alameda接種率只有78.7%，Contra Costa縣只有71.2%，San Mateo縣只有74%。

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