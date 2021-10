舊金山提出10月中起放寬部分室內口罩令（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府提出另一套放寬口罩令的指引,規定由10月中起,部份室內場所的人士如果已接種完整疫苗,准許他們除口罩。

舊金山市府公佈由10月15日起,部份室內行業,只要證明所有員工和入場人士已接種完整疫苗,就可以放寬口罩令,這些場所包括辦公室、健身室、宗教聚會、 大學演講課堂等。

舊金山公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「為何舊金山能放寬口罩令,因為新型肺炎案例日趨穩定。」

不過放寬指引不適用於超過100人的場所,場所負責人必須查看所有入場人士打齊針14日,不能有12歲以下兒童在場,因為他們未能接種疫苗,有關的室內場所,早前並無爆發過疫情。

不過酒吧和餐廳等飲食場所,仍然要繼續維持口罩令。

另外,州府和聯邦政府管轄範圍,例如醫院、公共交通工具、監獄等地方都仍要繼續戴口罩令。

舊金山華埠衛生局局長白幹榮說:「如果擔心自己免疫系統不是太高,為己為人,戴個口罩是好事。」

華埠花園角逢星期三的檢測站,將會延長服務時間,由上午10點至下午5點,服務也會延至年尾。

說:「延長測試站時間原因是希望幫到附近學校,家長可以帶子女放學後去做檢測,確保全家人安全。」

舊金山的確診個案繼續有下降趨勢,7日平均每日新增79宗,散房公寓確診個案輕微上升, 有1,500宗,死亡人數超過35人。

全市染疫住院人數大致不變,全市有75%居民接種完整疫苗,華埠有3,400名居民未打齊針。

灣區其他一些縣都因為疫苗接種率不夠八成,所以未符合資格解除口罩令,東灣Alameda接種率只有78.7%,Contra Costa縣只有71.2%,San Mateo縣只有74%。

