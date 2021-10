舊金山家暴案被告定罪 受害人由始至終拒與當局合作 （視頻）

【KTSF 李廷英報導】

舊金山(三藩市)地檢處最近將一個涉及家庭暴力案件的被告成功入罪,而案中受害人由始至終不與警方和控方合作。

舊金山地檢處在周四中文傳媒記者會上,交代最近一宗家庭暴力案件的審訊結果,這宗家暴案件並不是受害人報警,而是有目擊證人在街上看見被告打受害人然後報警,地檢處指出,由始至終,受害人沒有與警方和控方合作。

舊金山地檢處臨時受害者服務部主管李康儀(Kasie Lee)說:「我們為了受害人的安全,而儘管我們沒有受害人的證供,都有足夠證據,所以我們繼續指控被告,完成了陪審團審訊,陪審團一致裁定被告多項罪行成立,包括家庭暴力以及違反法庭命令,法庭的禁制令。」

專門幫助罪案受害人的李康儀表示,很多移民,包括華裔,為了害怕家庭破碎,或擔心配偶停止為自己辦理移民居留,就算受到家庭暴力對待都不報警,李康儀鼓勵家暴受害人舉報和求助,保障自己和家人的安全。

李康儀說:「還有,被告不一定要看案件和事情是怎樣的,不一定會坐牢,有許多家庭暴力案件最後判被告緩刑監守行為,和上脾氣班,要上一年52次。」

舊金山地檢處亞太裔社區教育及關係經理方瀅(Kitty Fong)說:「之前有一名亞裔移民女士遭受丈夫家庭暴力對待,她選擇不報案不舉報,因為她害怕丈夫會停止為她辦理居留身份,但是其實有其他方法和途徑協助受害人,他們的居留權和居留身份,也有其他資源協助他們渡過舉報案件以及過程。」

家暴受害人也可以向社區機構求助,其中包括亞裔婦女庇護所,24小時危機熱線電話是(877) 751-0880,而舊金山地檢處也設有援助家暴受害人的服務,電話號碼是(628) 652-4100。

另外本台上月底報導過,警方拘捕了20歲男人O’Sean Garcia,他涉嫌自從今年3月以來,在市內Ingleside和灣景區搶劫亞裔婦女。

李康儀說:「所有罪案受害者都是亞裔女人,大部分講廣東話,華裔女士受害人,我們有指控仇視罪行,意思就是我們覺得,他是為了種族仇恨而犯案。」

地檢處要求法官在審訊期間扣留被告,法官周四沒有做出決定,將於下星期四再作決定。

