舊金山家暴案被告定罪 受害人由始至終拒與當局合作 （視頻）

【KTSF 李廷英報導】

舊金山（三藩市）地檢處最近將一個涉及家庭暴力案件的被告成功入罪，而案中受害人由始至終不與警方和控方合作。

舊金山地檢處在周四中文傳媒記者會上，交代最近一宗家庭暴力案件的審訊結果，這宗家暴案件並不是受害人報警，而是有目擊證人在街上看見被告打受害人然後報警，地檢處指出，由始至終，受害人沒有與警方和控方合作。

舊金山地檢處臨時受害者服務部主管李康儀（Kasie Lee）說：「我們為了受害人的安全，而儘管我們沒有受害人的證供，都有足夠證據，所以我們繼續指控被告，完成了陪審團審訊，陪審團一致裁定被告多項罪行成立，包括家庭暴力以及違反法庭命令，法庭的禁制令。」

專門幫助罪案受害人的李康儀表示，很多移民，包括華裔，為了害怕家庭破碎，或擔心配偶停止為自己辦理移民居留，就算受到家庭暴力對待都不報警，李康儀鼓勵家暴受害人舉報和求助，保障自己和家人的安全。

李康儀說：「還有，被告不一定要看案件和事情是怎樣的，不一定會坐牢，有許多家庭暴力案件最後判被告緩刑監守行為，和上脾氣班，要上一年52次。」

舊金山地檢處亞太裔社區教育及關係經理方瀅（Kitty Fong）說：「之前有一名亞裔移民女士遭受丈夫家庭暴力對待，她選擇不報案不舉報，因為她害怕丈夫會停止為她辦理居留身份，但是其實有其他方法和途徑協助受害人，他們的居留權和居留身份，也有其他資源協助他們渡過舉報案件以及過程。」

家暴受害人也可以向社區機構求助，其中包括亞裔婦女庇護所，24小時危機熱線電話是(877) 751-0880，而舊金山地檢處也設有援助家暴受害人的服務，電話號碼是(628) 652-4100。

另外本台上月底報導過，警方拘捕了20歲男人O’Sean Garcia，他涉嫌自從今年3月以來，在市內Ingleside和灣景區搶劫亞裔婦女。

李康儀說：「所有罪案受害者都是亞裔女人，大部分講廣東話，華裔女士受害人，我們有指控仇視罪行，意思就是我們覺得，他是為了種族仇恨而犯案。」

地檢處要求法官在審訊期間扣留被告，法官周四沒有做出決定，將於下星期四再作決定。

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