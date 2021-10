Santa Clara縣衛生官員稱增加疫苗接種率是首要目標（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

至於什麼時候可以解除室內口罩令,Santa Clara 縣衛生官員表示,下一個目標在於增加該縣的疫苗接種率。

對於解除室內口罩令的條件,Santa Clara縣衛生官員Sara Cody表示,民眾可以從縣府和CDC的網站知道該縣達到設定指標的進展。

而住院病例方面,Cody表示,Santa Clara縣的情況良好,在這方面已經達標。

該縣目前有72.4%的人口已經接種了完整疫苗,現在必須繼續把這數字推高到80%以上,而下一個關鍵行動,是在FDA 批准為5到11歲的孩童接種疫苗之後,展開相關的疫苗接種計劃。

Santa Clara縣目前有大約17.5萬個5到11歲的孩童。

針對美國目前面對的疫情,Cody表示,Santa Clara縣的疫情比其他州和國家來的輕,主要原因是民眾的相應抗疫措施。

Cody說:「我們知道接種疫苗、戴口罩、加強通風、保持社交距離和做病毒檢測,是能夠保護我們的策略,民眾也接受了這些策略,我希望我們能夠盡快的一同走出疫情。」

Cody也提到,自該縣疫情開始,疫情每兩個月有起伏,目前仍需要民眾繼續採取抗疫措施來保持低傳染率,衛生官員也在關注疫苗在對抗新變種病毒的有效程度。

