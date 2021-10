Pfizer正式申請緊急授權為5至11歲兒童接種新冠疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer周四正式申請緊急授權,為5至11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗。

Pfizer此舉是向兒童預防感染新型肺炎邁出一大步。

白宮防疫事務協調員Jeff Zients說:「這是很重要的發展,我們已準備好有足夠供應,將會與各州設備好最方便的地點,包括兒科醫生辦公室及社區站點,讓家長帶孩子去接種疫苗。」

聯邦食品及藥物管理局(FDA)會在10月26日審查Pfizer的數據,之後會交給聯邦疾控中心(CDC)審查,目前仍然不清楚,各部門決定需要多長的時間。

大家可以參考當年批准成人接種的時間表,Pfizer當時在2020年11月20日申請緊急授權,而在同年12月11日就獲批准使用。

Pfizer指在實驗中,超過2萬個小童接種了相等成人劑量的3分之1,結果顯示,疫苗是安全的,並產生「強健」的抗體反應。

但是官員知道疫苗爭議,會令一些家長猶豫不決。

Zients說:「我預料到家長和小童會向兒科醫生和衛生官員提問,他們得到的答案是,越來越多父母想讓孩子接種疫苗。」

