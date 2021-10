Millbrae無家婦被華裔漢開車多次撞倒 搶救多天不治（視頻）

【KTSF】

中半島Millbrae一個華裔男人,上月20日凌晨時分涉嫌開車撞向一個無家可歸的女人,然後幾次用車輾過女事主的身體,導致她重傷,女事主周三傷重死亡,San Mateo縣地檢處將案件升級為謀殺案,控告被告一級謀殺罪。

23歲Millbrae居民Garrett Young,涉嫌上月20日星期一凌晨時分,在Broadway街500號地段Starbucks的停車場,用他的寶馬SUV高速撞向女事主,之後再倒車輾過女事主的身體,女事主延至周三不治。

San Mateo縣地檢處已經改控Young一級謀殺,指控他有預謀並蓄意地謀殺女事主。

地檢官Steve Wagstaffe對本台表示,被告Garrett Young的辯護律師向法庭提出,Young沒有能力面對審訊,法官已指派醫生評估被告的心理狀況。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。