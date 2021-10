德州聯邦法官頒令暫停執行墮胎禁令

【KTSF 江良慧報導】

德州一個聯邦法官周三頒令暫停執行該州一項備受爭議的墮胎禁令,有關禁令幾乎是禁止在州內做任何墮胎手術,聯邦司法部提出訴訟,指禁令違憲。

在德州,支持墮胎權的人獲得暫時勝利,一個聯邦法官在周三頒布臨時禁制令,阻止執行德州6個星期前訂立的墮胎禁令,也是全國最嚴厲的墮胎禁令之一。

法官發表措辭嚴厲的114頁裁決,說從S.B. 8法案開始執行以來,婦女就被非法阻止她們按憲法的保護而掌控自己的生活。

法官更表示,不會批准如此重要的權利再遭受這種侵犯性的剝奪。

數以千計的民眾日前在德州州府集會,支持婦女墮胎權。

聯邦司法部在9月9日,即禁令生效個多星期後,入禀法院提出訴訟。

法例生效後,德州大部分診所都遵守法例,一些懷孕超過6個星期又要墮胎的人,被迫要到外州做手術。

聯邦司法部長Merrick Garland發表聲明,稱讚法官的裁決,說是德州女性和法治的勝利。

不過爭取通過S.B. 8法案的德州反墮胎組織Texas right to life,就指法官裁決太廣泛和令人吃驚。

德州政府表明有意上訴裁決,案件很有可能最終要由聯邦最高法院定奪。

