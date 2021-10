兩名傳媒工作者獲諾貝爾和平獎

【有線新聞】

兩名菲律賓和俄羅斯新聞工作者獲得本年度諾貝爾和平獎,委員會讚揚二人敢於揭露政權貪腐,代表所有挺身為言論自由奮鬥的新聞工作者。

58歲的雷薩,4月獲聯合國教科文組織頒發世界新聞自由獎後,再獲殊榮。

她感謝諾貝爾委員會,說這個獎顯示在現今社會從事新聞工作的困難。雷薩說:「新聞工作未曾如現在般重要。然而,要完成我們已開始的工作並堅持下去,非常困難。傳媒有如困於流沙之中,但與此同時,你若認清方向,就能捍衛真相、要當權者負責。這就是我們所做的,也會一直做下去。」

雷薩在菲律賓出生,10歲跟隨改嫁的母親到美國生活。大學畢業後回到菲律賓,加入公營電台。

從事新聞工作超過30年,憑專長的調查報道獲獎無數。2012年與另外三名女記者創立新聞網站Rappler,因為揭露總統杜特爾特和官員的貪腐黑幕,屢受打壓。

仍有十多宗官司纏身的雷薩,去年被判網絡誹謗罪成,現時獲准保釋等候上訴。

另一位得獎者是59歲俄羅斯人穆拉托夫,他1993年與同僚成立《新報》,獲得蘇聯領導人戈爾巴喬夫捐款資助。

這份報章專責揭露政府腐敗及侵犯人權事件等敏感議題,報章作風敢言,多年來有六名記者遇害。

穆拉托夫2017年表示營運報章帶來的壓力太大,辭任總編輯,兩年後回歸。

穆拉托夫對獲獎喜出望外,但他說這並非一人功勞,他將殊榮與報館上下,及因為追求真相而喪生的同僚分享。

諾貝爾委員會說表達自由是民主及長久和平的先決條件,自由、獨立、基於事實的新聞,可用來對抗濫權和謊言,讚揚兩人勇於爭取言論自由,代表了全部挺身面對日益嚴峻環境的新聞工作者。

