兩名傳媒工作者獲諾貝爾和平獎

【有線新聞】

兩名菲律賓和俄羅斯新聞工作者獲得本年度諾貝爾和平獎，委員會讚揚二人敢於揭露政權貪腐，代表所有挺身為言論自由奮鬥的新聞工作者。

58歲的雷薩，4月獲聯合國教科文組織頒發世界新聞自由獎後，再獲殊榮。

她感謝諾貝爾委員會，說這個獎顯示在現今社會從事新聞工作的困難。雷薩說：「新聞工作未曾如現在般重要。然而，要完成我們已開始的工作並堅持下去，非常困難。傳媒有如困於流沙之中，但與此同時，你若認清方向，就能捍衛真相、要當權者負責。這就是我們所做的，也會一直做下去。」

雷薩在菲律賓出生，10歲跟隨改嫁的母親到美國生活。大學畢業後回到菲律賓，加入公營電台。

從事新聞工作超過30年，憑專長的調查報道獲獎無數。2012年與另外三名女記者創立新聞網站Rappler，因為揭露總統杜特爾特和官員的貪腐黑幕，屢受打壓。

仍有十多宗官司纏身的雷薩，去年被判網絡誹謗罪成，現時獲准保釋等候上訴。

另一位得獎者是59歲俄羅斯人穆拉托夫，他1993年與同僚成立《新報》，獲得蘇聯領導人戈爾巴喬夫捐款資助。

這份報章專責揭露政府腐敗及侵犯人權事件等敏感議題，報章作風敢言，多年來有六名記者遇害。

穆拉托夫2017年表示營運報章帶來的壓力太大，辭任總編輯，兩年後回歸。

穆拉托夫對獲獎喜出望外，但他說這並非一人功勞，他將殊榮與報館上下，及因為追求真相而喪生的同僚分享。

諾貝爾委員會說表達自由是民主及長久和平的先決條件，自由、獨立、基於事實的新聞，可用來對抗濫權和謊言，讚揚兩人勇於爭取言論自由，代表了全部挺身面對日益嚴峻環境的新聞工作者。

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