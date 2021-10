【KTSF】

加州州長紐森週一簽署AB789法案,要求醫療單位主動提供免費B肝,即乙型肝炎,和C肝,即丙型肝炎檢測,這項法案攸關亞裔社區的健康,究竟有多重要?史丹福大學亞裔肝臟中心蘇啟深醫生接受本台專訪,講講AB789法案對華人的健康有何影響。

