阿拉巴馬州暴發洪水4人喪生 包括4歲幼童

【關鍵報導】

阿拉巴馬州周三晚暴發洪水,導致4人喪生,從周三晚上到周四白天,受災地區錄得高達10英寸的降雨量,未來幾天該地區將持續受到洪水的影響。

喪生的4人中,有兩名分別為4歲和18歲的女孩,該州的Hoover市長表示,有兩人在車中,被洪水沖走後不幸遇難,該州Birmingham市的工作人員則救出了數十名被困在家中和車中的人。

Pehlam附近的消防隊長表示,該市已經接到近300通求助電話,急救人員從室內救出82人,從車中救出大概15到20人。

國家氣象局表示,因為可能出現陣雨、風暴以及暴雨,對該地區的洪水監測將持續到周四晚。

工作人員將在周五檢查基礎設施的損壞情況,作業項目包括路面、管道以及與電力線路有關的故障排查。

