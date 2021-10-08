灣區多縣公布解除室內口罩令條件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前實行室內口罩令的縣周四發布解除口罩令的條件，達到三個指標的縣，可以決定解除口罩令。

灣區從8月3日開始實行口罩令的縣有Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、舊金山、San Mateo、Santa Clara和Sonoma，還有柏克萊市，在室內場所必須戴口罩。

但是隨著灣區的疫情趨緩，實行口罩令的縣和城市，共同制定解除口罩令的三大條件。

首先 聯邦疾控中心（CDC）制定的四個顏色的疫情級別中，也就是疫情最輕的藍色，之後的黃色和橙色，到疫情最嚴重的紅色，要達到解除口罩令，個別縣必須進入疫情中等的黃色級別，也就是每十萬人，有10到50宗確診病例，或是確診率介於5%到8%之間。

進入黃色級別的縣，必須停留在這個級別三個星期，目前灣區所有縣都處於橙色級別，除了Napa 和Solano處於紅色級別。

第二個條件是，確診病例的住院人數低，並且平穩，是否達到這個條件，將由個別縣的衛生官員決定。

第三個條件是，至少80%的縣人口接種了完整疫苗，或是聯邦機構批准為5到11歲的孩童接種疫苗之後的8個星期以後。

但是周四的衛生公告也指出，因為新冠狀病毒的高傳染度，即使縣府解除室內口罩令，個別商業、非牟利機構、宗教場所或公共室內地點，都可以自行決定保留口罩令。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。