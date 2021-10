灣區多縣公布解除室內口罩令條件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前實行室內口罩令的縣周四發布解除口罩令的條件,達到三個指標的縣,可以決定解除口罩令。

灣區從8月3日開始實行口罩令的縣有Alameda、Contra Costa、Marin、Napa、舊金山、San Mateo、Santa Clara和Sonoma,還有柏克萊市,在室內場所必須戴口罩。

但是隨著灣區的疫情趨緩,實行口罩令的縣和城市,共同制定解除口罩令的三大條件。

首先 聯邦疾控中心(CDC)制定的四個顏色的疫情級別中,也就是疫情最輕的藍色,之後的黃色和橙色,到疫情最嚴重的紅色,要達到解除口罩令,個別縣必須進入疫情中等的黃色級別,也就是每十萬人,有10到50宗確診病例,或是確診率介於5%到8%之間。

進入黃色級別的縣,必須停留在這個級別三個星期,目前灣區所有縣都處於橙色級別,除了Napa 和Solano處於紅色級別。

第二個條件是,確診病例的住院人數低,並且平穩,是否達到這個條件,將由個別縣的衛生官員決定。

第三個條件是,至少80%的縣人口接種了完整疫苗,或是聯邦機構批准為5到11歲的孩童接種疫苗之後的8個星期以後。

但是周四的衛生公告也指出,因為新冠狀病毒的高傳染度,即使縣府解除室內口罩令,個別商業、非牟利機構、宗教場所或公共室內地點,都可以自行決定保留口罩令。

