華盛頓州婦人接種Johnson & Johnson新冠疫苗後死亡

【KTSF 關鍵報導】

華盛頓州金縣的一名女性,在接種Johnson & Johnson疫苗之後死亡,華州衛生官員表示,這是該州出現的第一起類似事件,這名女子的訃告上寫道,儘管曾對接種疫苗存有嚴重的疑慮,但為了她的兩個孩子,她還是選擇接種了疫苗。

Jessica Berg Wilson於上個月7日去世,死因是新型肺炎疫苗引起的血栓性血小板減少,換言之就是死於血液凝塊。

她的訃告形容,在她生命的最後幾週,世界因為強制接種疫苗而變得黑暗。

訃告還指,儘管她曾經強烈抵制接種疫苗,但政府的強制疫苗令,剝奪了Wilson自由選擇是否接種的權利,訃告的結尾寫道,她很年輕,身體健康,沒有患嚴重疾病的風險,因此質疑有關疫苗。

Wilson的死,不僅引發了社會同情,也觸發民眾攻擊疫苗令。

有人表示疫苗令是違憲,是錯誤和不道德的,當地的King縣公共衛生部門,不點名地透露一名女性在8月26日接種了J&J疫苗,現在已知該疫苗跟四起致命的女性血栓病例有關,當中包括Jessica Wilson在內。

自從年春天出現第一例接種J&J疫苗後出現血栓的病例,被CDC疾控中心暫停使用之後,J&J疫苗到現在還沒能重新振作。

現在的數據顯示,全國已經施打了1500萬劑J&J的一針疫苗,而兩針的Moderna則接種了1億5千萬劑,至於兩針的Pfizer就已施打了接近2.5億劑。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。