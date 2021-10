【KTSF】

德州阿靈頓市一間高中周三發生槍擊案,造成4人受傷,其中一名傷者情況危殆,一名18歲男生被扣押。

槍擊案周三早上發生在德州阿靈頓市的Timberview高中,一名18歲男生懷疑因為與人爭執之後開槍,有4人受傷,其中兩人受槍傷,一名15歲男生情況危殆,3名傷者是學生,另一人可能是教職員。

開槍的疑犯是18歲非洲裔男生Timothy George Simpkins,案發後,他曾經逃離現場,經過幾小時後,疑犯與律師商量過後自動投案而被扣押,他被控以多項使用槍械攻擊罪名。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。