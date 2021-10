【有線新聞】

本年度諾貝爾文學獎由坦桑尼亞作家古納奪得。

72歲的古納,約20歲時以難民身份在英國定居多年,創作了數十部小說和短篇故事,題材都圍繞難民問題。

著名作品包括《天堂》以一戰期間的東非殖民地為背景,曾入圍英國文壇殊榮布克獎。

諾貝爾評審表揚古納對殖民主義有毫不妥協,和具同情心的洞察力。

