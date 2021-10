【KTSF】

加州州長紐森簽署了由代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高提出的SB 73法案,一些和毒品有關的非暴力案件,罪犯可獲假釋,不用坐牢。

加州在美國「毒品戰爭」期間,規定任何人一旦涉及非暴力毒品罪案,被定罪後,第二次再因為藏毒被定罪,法官將不可以判處假釋,而必須判處監禁,而一些非暴力初犯的人,也同樣被判處監禁。

有意見認為,現有的這種規定,對非白人社區有不成比例的影響。

威善高提出的SB 73法案,將取銷必須判處監禁的限制,讓法官有酌情權,決定是否在判刑時選擇假釋,和下令被告接受戒毒治療等,新法例將在明年1月生效。

