疫情好轉 灣區7縣官員擬解除口罩令

【KTSF 關鍵報導】

現在灣區七個縣的領導人正在嘗試解除口罩令,問題是這是否為時過早?

現在灣區的標準早餐,是一塊麵包,一杯咖啡,再加臉上的一副口罩,然而口罩令可能很快解除,這是否為時過早呢?

在Walnut Creek上班Quinn Le說:「這有影響,我認為我們應繼續保持警惕,以便真正擺脫這種困境。」

她在Contra Costa縣工作,但對解除口罩令還是有點不放心,現在灣區幾個縣的領導人正在制定最終的計劃,這項計劃有望在這個星期晚些時候公佈.

Lafayette居民Ed Szaay說:「如果疾控中心和縣衛生部門認為,這樣做對人們最安全,那麼我認為,我們應該遵循科學。」

Santa Cruz縣的新冠病例減少,該縣現在已解除了室內口罩令。

有官員表示,應該等等看Santa Cruz的數據,然後再做決定,還有人認為,如果在即將到來的假日,沒打疫苗且不戴口罩的人混入人群,就會很危險。

有市民說,應安全為上,延長口罩令一段時間,也有市民說,無論如何還是會戴口罩,不只為了自己,也為了他人。

