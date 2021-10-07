疫情好轉 灣區7縣官員擬解除口罩令

【KTSF 關鍵報導】

現在灣區七個縣的領導人正在嘗試解除口罩令，問題是這是否為時過早？

現在灣區的標準早餐，是一塊麵包，一杯咖啡，再加臉上的一副口罩，然而口罩令可能很快解除，這是否為時過早呢？

在Walnut Creek上班Quinn Le說：「這有影響，我認為我們應繼續保持警惕，以便真正擺脫這種困境。」

她在Contra Costa縣工作，但對解除口罩令還是有點不放心，現在灣區幾個縣的領導人正在制定最終的計劃，這項計劃有望在這個星期晚些時候公佈．

Lafayette居民Ed Szaay說：「如果疾控中心和縣衛生部門認為，這樣做對人們最安全，那麼我認為，我們應該遵循科學。」

Santa Cruz縣的新冠病例減少，該縣現在已解除了室內口罩令。

有官員表示，應該等等看Santa Cruz的數據，然後再做決定，還有人認為，如果在即將到來的假日，沒打疫苗且不戴口罩的人混入人群，就會很危險。

有市民說，應安全為上，延長口罩令一段時間，也有市民說，無論如何還是會戴口罩，不只為了自己，也為了他人。

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