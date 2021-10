洛杉磯市議會通過強制疫苗令 全國最嚴厲之一

【KTSF 江良慧報導】

南加州洛杉磯市議會周三通過全國最嚴厲的強制疫苗令之一,任何人如果要進入酒吧、餐廳、修甲店、健身室或者到市內球場觀看球賽,一律必須已經接種疫苗。

洛杉磯市議會以11票對2票通過疫苗令,由於市長Eric Garcetti早前已經表示支持疫苗措施,所以預期他會在10天內簽署議案成為法例,而法例將會在他簽署 31天後生效。

換言之,疫苗令會在11月初生效,市議會原定在上星期表決。

不過由於有人擔心哪些人會被罰款,或者餐廳酒吧僱員要檢查顧客是否有打疫苗時,會否被不滿的人毆打洩憤,所以市議會押後到周三表決。

有批評者認為,疫苗令等同把不能或拒絕打針的人隔離,也有人認為根本實行不了。

根據疫苗法例,任何人要進入室內公共場所,例如是商場、餐廳、酒吧、健身室、運動場館、博物館

水療浴室、美甲店或其他室內場所,都必須接種完整疫苗,以宗教或健康理由要求豁免的,就要提供72小時內的病毒檢測陰性結果證明。

