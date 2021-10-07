加州新法規定送餐app必須將小費完全給送餐人員（視頻）

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疫情導致有更多人靠送餐服務來光顧餐館，但是客人透過送餐app給的小費，並不一定完全會到送餐人員口袋，州長紐森剛簽署的法例，規定送餐app必須將小費完全給送餐人員。

由代表聖地亞哥的加州眾議員Lorena Gonzalez 提出的AB286 法案，規定例如DoorDash、Uber Eats和Grubhub的送餐服務app，不能收取部份小費。

法案也禁止app收取比餐館更高的價格，送餐app必須清楚列明每項交易的收費項目，不能夠有隱藏的收費。

疫情期間，有報告指，送餐app收取的費用過高，使得餐館賺不了錢，也有app拿送餐人員的小費來抵消開支，一些如舊金山和紐約的城市因此限制收費的數額。

DoorDash對新法例不願置評，另外兩間公司也沒有發表意見，新法案將從明年1月開始生效。

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