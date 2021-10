加州新法規定送餐app必須將小費完全給送餐人員（視頻）

【KTSF】

疫情導致有更多人靠送餐服務來光顧餐館,但是客人透過送餐app給的小費,並不一定完全會到送餐人員口袋,州長紐森剛簽署的法例,規定送餐app必須將小費完全給送餐人員。

由代表聖地亞哥的加州眾議員Lorena Gonzalez 提出的AB286 法案,規定例如DoorDash、Uber Eats和Grubhub的送餐服務app,不能收取部份小費。

法案也禁止app收取比餐館更高的價格,送餐app必須清楚列明每項交易的收費項目,不能夠有隱藏的收費。

疫情期間,有報告指,送餐app收取的費用過高,使得餐館賺不了錢,也有app拿送餐人員的小費來抵消開支,一些如舊金山和紐約的城市因此限制收費的數額。

DoorDash對新法例不願置評,另外兩間公司也沒有發表意見,新法案將從明年1月開始生效。

