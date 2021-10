CYC社區青年中心列治文區開設新服務中心（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

CYC社區青年中心在舊金山(三藩市)列治文區開設新服務中心,方便為當地居民提供服務。

社區青年中心新的服務中心,位於Clement街918B,營業時間是逢星期一至五早上10點至下午5點。

CYC項目總監劉家怡說:「其實在灣景區一直有服務中心,好多市民在列治文區和西區的舊金山都要走到去三街那裡,所以有一個服務中心在這裡,週一至五任何人需要服務,我們都幫到他們,例如翻譯、查閱信件等問題,都幫到他們解答。」

他們都打算每個月在新服務中心舉行一些有關健康和社區安全的講座,希望居民踴躍參加。

市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「列治文區大概有四成以上華裔,能夠有一個服務中心,不單止識講中文和英文,雙語性為社區服務,對列治文區是很重要的。」

疫情期間,社區青年中心提供了不少網上技能培訓課程,現時有一個服務中心讓居民親身來學,中心都打算兩年後在同一區建設更大型的永久服務中心。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。