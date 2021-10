Covid Kits recall

數以千計的家用冠狀病毒檢測試劑盒,因虛假陽性問題而被召回,總部位於澳洲的Ellume公司周三宣布召回42萬7千個家用冠狀病毒檢測試劑盒。

召回的原因是一些試劑盒,以很高的比率顯示出虛假的陽性結果。

根據公司的數據,測試盒檢測出大約4萬2千個陽性結果,其中有不少是假陽性。

Ellume是第一家獲得FDA授權向消費者銷售新冠家庭試劑盒的公司,試劑盒可在幾分鐘內出結果,無需處方。

這款測試盒從今年4月到8月發貨,主要零售商包括Amazon、Walmart、CVS和Target。

美國國防部甚至使用了它,Ellume公司表示,他們已經通過Email通知了受影響的客戶。

