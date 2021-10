美國國債上限談判有轉機 或可避免債務違約（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

美國國債上限談判有轉機,可能避免出現債務違約。

美國國債將於10月18日去到上限的頂峰,需要國會批准提高債限,才能借貸維持聯邦開支。

國會兩黨就這次債限問題一直爭持不下,但國會參議院共和黨領袖麥康尼周三發表聲明說,共和黨人不會阻擋債限延長至12月,意味著債務僵局得以暫時紓緩。

麥康尼又說,共和黨人將不會就延長債限至12月展開拉布,以便讓民主黨人有更多時間透過黨內的預算協調方式,去通過單獨的債限立法程序,可望商討出一個長期解決債限的方案,但條件是民主黨人必須清楚講出債務上限的款額要提高多少。

聯邦政府的債務上限現時是284萬億元,有民主黨籍參議員認為,麥康尼要求列明國債上限要提高的金額,對民主黨人可能會有問題,他們會繼續商討。

麥康尼的聲明,意味著參議院押後原定周三就暫停債限至明年而作出程序表決,有關議案要取得60票贊成才能提上議程,要達到這個門檻,必須要有十個共和黨人與50名民主黨人投贊成票。

