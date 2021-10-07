灣區空氣品質管理局推新計劃資助低收入家庭舊車換新車（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為了鼓勵更多人駕駛潔淨能源車輛，減低碳排放，灣區空氣品質管理局推出新計劃，為低收入人士或家庭資助最多9,500元，回收他們的舊汽車，換取新的潔淨車輛。

Clean Cars for All計劃為申請人提供最多9,500元，回收他們的舊汽車，資助他們購買新的電動車、油電混合車或者電動單車等。

申請人必須是居住在灣區指定地區的居民，那些地區被指是長期受空氣污染影響，或是低收入社區，包括舊金山的田德隆區和灣景區、奧克蘭（屋崙）華埠等。

空氣品質管理局副執行長Damian Breen說：「有批評指潔淨能源車輛，不是許多加州人能買得起，今次計劃是想移除汽油車輛，提供經濟動力給一些之前無法負擔的居民購買電動車或油電混合車。」

另外，申請人必須是首次申請這項計劃，獨立申請人的年收入不得高於5.1萬元，四人家庭就不得高於10.6萬元，拿去回收的汽車，必須要在加州登記、無損壞，而型號是2005年或更舊，重量低於一萬磅等。

詳情可以上灣區空氣品質管理局網站查詢，網址：www.baaqmd.gov/cleancarsforall

空氣品質管理局委員會主席Cindy Chavez說：「汽車廢氣不利健康，最嚴重的包括哮喘引發的急症或住院，甚至是死亡。」

灣區空氣品質管理局從州府獲830萬元撥款推動這項計劃。

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