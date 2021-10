灣區空氣品質管理局推新計劃資助低收入家庭舊車換新車（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為了鼓勵更多人駕駛潔淨能源車輛,減低碳排放,灣區空氣品質管理局推出新計劃,為低收入人士或家庭資助最多9,500元,回收他們的舊汽車,換取新的潔淨車輛。

Clean Cars for All計劃為申請人提供最多9,500元,回收他們的舊汽車,資助他們購買新的電動車、油電混合車或者電動單車等。

申請人必須是居住在灣區指定地區的居民,那些地區被指是長期受空氣污染影響,或是低收入社區,包括舊金山的田德隆區和灣景區、奧克蘭(屋崙)華埠等。

空氣品質管理局副執行長Damian Breen說:「有批評指潔淨能源車輛,不是許多加州人能買得起,今次計劃是想移除汽油車輛,提供經濟動力給一些之前無法負擔的居民購買電動車或油電混合車。」

另外,申請人必須是首次申請這項計劃,獨立申請人的年收入不得高於5.1萬元,四人家庭就不得高於10.6萬元,拿去回收的汽車,必須要在加州登記、無損壞,而型號是2005年或更舊,重量低於一萬磅等。

詳情可以上灣區空氣品質管理局網站查詢,網址:www.baaqmd.gov/cleancarsforall

空氣品質管理局委員會主席Cindy Chavez說:「汽車廢氣不利健康,最嚴重的包括哮喘引發的急症或住院,甚至是死亡。」

灣區空氣品質管理局從州府獲830萬元撥款推動這項計劃。

版權所有,不得轉載。